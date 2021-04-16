Москва, 16 апреля, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Ответные меры России на новые санкции США обсуждаются на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, сообщил 16 апреля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Дмитрия Пескова, главной темой совещания были вопросы военного строительства, но разговор об ответных мерах на санкции США также был проведен.

«Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны», — сказал пресс-секретарь президента России.

Кроме того, президент России проинформировал участников совещания о международных телефонных переговорах этой недели.

Также были затронуты внутренние вопросы социально-экономической сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 16 апреля провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ — министром обороны Сергеем Шойгу, руководителями ФСБ и СВР Александром Бортниковым и Сергеем Нарышкиным, главами МИД и МВД Сергеем Лавровым и Владимиром Колокольцевым, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, заместителем главы Совбеза Дмитрием Медведевым и руководителем администрации Кремля Антоном Вайно.