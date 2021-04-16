Екатеринбург, , 16:31 — REGNUM Банк «Нейва» лишился лицензии из-за валютных операций, сообщил председатель правления банка Константин Лёвушкин, выступая перед клиентами организации.

«Сегодня в текущей геополитической ситуации, как выяснилось, продавать доллары США — это неправильно», — сказал руководитель.

По мнению Лёвушкина, «вина» банка состоит в том, что там «не прочувствовали смену настроения регулятора». В «Нейве» якобы начали подозревать неладное, когда США ввели новые санкции против РФ, но было уже поздно.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЦБ также назвали причины отзыва лицензии о банка. Данное действие было совершено за «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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