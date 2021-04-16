Симферополь, , 16:29 — REGNUM Депутат Государственной думы VII созыва Наталья Поклонская («Единая Россия») зарегистрировалась для участия примет участие в предварительном голосовании партии, сообщили 16 апреля в пресс-службе регионального отделения «ЕР».

Как уточняется, Поклонская подала в региональный организационный комитет на базе общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Республике Крым документы для участия в предварительном голосовании.

«На предварительное голосование иду с самым добрым посылом. У «Единой России» обширная партийная программа, затрагивающая все сферы жизни страны — и социальную, и экономическую, и общественно-политическую. Надеюсь, что моя помощь в ее реализации будет востребована», — сказала Наталья Поклонская.

Предварительное голосование по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборах в Государственную Думу РФ VIII созыва состоится по смешанной системе — проголосовать за кандидатов можно с 24 по 30 мая в онлайн формате через портал «Госуслуги», а 30 мая — на избирательных участках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Наталья Поклонская заявляла о намерении принять участие в выборах в Госдуму нового созыва, которые намечены на осень 2021 года.

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