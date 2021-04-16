Таллин, , 16:26 — REGNUM Правительство любой страны в условиях эпидемии вынуждено ограничивать людей в правах, однако вопрос состоит в том, насколько адекватны эти ограничения и насколько открытый диалог с народом ведет власть.

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Об этом эстонский политолог Тойво Пальм заявил sputnik-meedia.ee, комментируя действия правительства страны в период эпидемии коронавируса.

«Правительство не общается с народом, общения нет. Это недоделанная работа правительства», — заявил он.

Пальм напомнил, что в Эстонии уничтожена санитарно-эпидемиологическая служба, созданная и успешно работавшая в советские годы. Теперь приходится в условиях чрезвычайных обстоятельств реагировать на эпидемию и совершать ошибки.

«Даже после войны в СССР не было никаких эпидемий, эта работа постоянно велась. Сейчас этой работы нет», — отметил политолог.