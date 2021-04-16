Омск, , 16:26 — REGNUM В Омске подросток подозревается в убийстве 18-летнего парня. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля в следственном управлении СКР по Омской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Тело 18-летнего парня с ножевыми ранениями нашли рано утром 15 апреля в подъезде дома на ул. 50 лет ВЛКСМ в Омске.

По версии следствия, молодые люди распивали спиртное у общей знакомой. 17-летний парень приревновал девушку, произошёл конфликт. Чтобы выяснить отношения, парни вышли в подъезд. 17-летний ударил ножом в шею 18-летнего. Последний от полученного ранения скончался.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

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