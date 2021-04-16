Москва, , 16:29 — REGNUM В России резкими темпами растет спрос на банковские карты системы «Мир». Об этом 16 апреля заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам эксперта, на данный момент доля этой системы на российском рынке составляет около 23%. Оставшиеся 77% приходятся на платежные системы Visa и MasterCard, об угрозе отключения которых в России не так давно было заявлено.

«Что касается карт, которые имеют хождение в нашей стране, из них 23% — это «Мир», уже 77% осталось на Visa и MasterCard. Причем динамика роста карты «Мир» среди наших потребителей бешеная, в геометрической прогрессии, с очень хорошим коэффициентом», — заявил Тосунян.

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