Киев, 16 апреля 2021, 16:37 — REGNUM Крым стал источником опасности для всего черноморского региона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica. Текст интервью опубликовала 16 апреля пресс-служба офиса президента Украины.
Зеленский также рассказал, что в российском Крыму якобы наблюдаются «политические репрессии», «преследования» по религиозным признакам, а также «экологические катастрофы».
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для его проведения стал государственный переворот в Киеве, уничтоживший законную власть на Украине. Власти Украины не признали уход Крыма и регулярно сообщают об «ужасах российской оккупации».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны отдыхать в Турции, для того чтобы Анкара и дальше поддерживала позицию Украины относительно Крыма.
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