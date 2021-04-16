Киев, , 16:37 — REGNUM Крым стал источником опасности для всего черноморского региона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica. Текст интервью опубликовала 16 апреля пресс-служба офиса президента Украины.

«Оккупированный» Крым стал источником опасности для всего региона Чёрного моря… Более того поведение Москвы может вдохновить другие страны забрать у соседей часть территорий», — сказал он.

Зеленский также рассказал, что в российском Крыму якобы наблюдаются «политические репрессии», «преследования» по религиозным признакам, а также «экологические катастрофы».

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для его проведения стал государственный переворот в Киеве, уничтоживший законную власть на Украине. Власти Украины не признали уход Крыма и регулярно сообщают об «ужасах российской оккупации».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны отдыхать в Турции, для того чтобы Анкара и дальше поддерживала позицию Украины относительно Крыма.

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