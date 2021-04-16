Санкт-Петербург, 16 апреля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Депутат Госдумы единоросс Сергей Боярский намерен принять участие в предварительном голосовании «Единой России», «чтобы при поддержке граждан пройти внутрипартийный фильтр и заслужить возможность представлять партию на выборах в сентябре». Об этом парламентарий заявил 16 апреля на встрече с коллективом и студентами Санкт-Петербургского государственного университета технологий имени проф. М. А. Бонч-Бруевича, сообщили в пресс службе «ЕР» в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Боярский

Боярский рассказал преподавателям и студентам о результатах своей законотворческой работы в Госдуме, решенных проблемах жителей Петербурга, о работе с гражданским обществом и обращениями жителей города, число которых за время его депутатства достигло 4,5 тыс.

«Мы смогли решить и такие локальные проблемы, как благоустройство, ремонт и асфальтирование территорий в различных районах, установка светофоров, оказание адресной помощи, так и более масштабные вопросы, например, сохранение малого судоходства в период крупных спортивных мероприятий, отказ от планов по закрытию небольших баров в центре Петербурга, сопровождение рекультивации полигона «Новоселки», поддержка Российской национальной библиотеки в их отказе от слияния с Российской государственной библиотекой и многие другие. Одним из последних был, кстати, решен вопрос сохранения самостоятельности и независимости университета имени Бонч-Бруевича от поглощения», — заявил Сергей Боярский.

По его словам, Госдумой действующего созыва приняты многие законодательные инициативы, напрямую касающиеся Санкт-Петербурга, еще несколько предложений находятся в работе, среди них — закрепление пятидневной учебной недели в школах города.