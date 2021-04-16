16 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Литературный образ российского президента, родившийся под пером известного своей антироссийской позицией американского автора, должен весьма впечатлить американского обывателя. Одновременно Том Роган из издания Washington Examiner методично обливает помоями лидера собственной страны, выводя его как верящего слухам слабака, который тушуется даже не перед реальным противником, а перед историями о нём.

Климент Александров, , 17:26 — REGNUM Перед лицом Владимира Путина, второго по значимости противника Америки, президента Джо Байдена модно представлять как своего рода посвященного спасителя. Байден в сознании обывателя является противоядием от политики президента Дональда Трампа по умиротворению России.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Для такого понимания мало фактической основы. Он может назвать Путина убийцей, а через пару недель позвонить Путину и попросить о встрече на высшем уровне. Байден слаб в отношении России. По крайней мере, пока. Каковы основания так считать?

Вашингтон недавно уведомил Турцию, которая контролирует турецкие проливы, что два эсминца ВМС США войдут в Чёрное море на этой неделе. Эти развертывания были полурегулярными при администрации Трампа, призванными продемонстрировать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией. Но, как сообщило 15 апреля Politico, последнее развертывание военно-морского флота было отменено. Это произошло потому, что, как говорит один из чиновников администрации Байдена, «Морские движения часто подвержены изменениям из-за технического обслуживания или изменения оперативных планов. … Этот конкретный транзит был отменен по миллиардам причин, включая желание не провоцировать Москву в деликатное время».

Присяга Джо Байдена на инаугурации (сс) Sgt. Charlotte Carulli

Секундочку.

Нет никаких «миллиардов» причин для такого резкого изменения курса, есть только одна причина. А именно, что Байден опасается эскалации, которую будет контролировать Путин. Это та же самая ошибка, которую раз за разом повторяла с Путиным администрация Обамы. Бывший сотрудник КГБ делает вид, что способен на все, затем заставляет своих старших сотрудников сделать несколько телефонных звонков, которые, как он знает, перехватит Агентство национальной безопасности США. В этих звонках сотрудники предупреждают, что гнев Путина берет над ним верх и т. д. Цель состоит в том, чтобы запугать Вашингтон и заставить его пойти на примирение. Байден хорошо играет в эту игру. Он даже попросил Путина провести саммит в телефонном разговоре на этой неделе! И когда 15 апреля Байден ввел новые санкции против Кремля, он поспешил квалифицировать свои действия. «Сейчас самое время для деэскалации, — сказал президент, — путь вперед лежит через вдумчивый диалог и дипломатический процесс». Это явное колебание — не очень умная тактика для переговоров с русскими. Путин считает такую риторику очень дешевой.

Слабость остается.

Подтягивая военные силы к границам Украины за последние две недели, Путин встретил лишь самый мягкий упрек со стороны США. Байден и его высокопоставленные чиновники звонили на Украину, реально делая при этом очень мало. Это возвращает нас к отмененному транзиту флота. Потому что идея о том, что эта акция могла быть отменена из-за проблем с обслуживанием, как предположил чиновник Байдена, который говорил с Politico, смехотворна. Военные корабли должны были пройти строгие испытания на готовность, чтобы войти в Чёрное море и потенциально противостоять российским силам. Изменение «оперативных планов» также не является убедительным оправданием. Черноморские развертывания популярны среди военно-морского флота тем, что они предоставляют командирам и экипажам оперативный опыт в условиях высокого напряжения против боеспособного военного противника.

Американский эсминец

Путин расценит это отмененное развертывание в виде того, что оно есть: как новый признак робости США, соответствующий осторожности в телефонных звонках Байдена. Кремль будет считать, что его недавние угрозы в адрес США приносят дивиденды.

Тем не менее это лишь один из элементов слабой репутации Байдена в отношении России.

Несмотря на введение новых санкций в отношении российских спецслужб, Байден отказывается применять санкционированные Конгрессом санкции против энергетического трубопровода Путина «Северный поток — 2» в Европу. Он говорит, что это сложно. Как и в случае с его черноморским отступлением, санкционная позиция Байдена резко контрастирует с администрацией Трампа, которая была полна решимости уничтожить газопровод. Решимость команды Трампа имела под собой веские основания. «Северный поток — 2» лишит Украину миллиардов долларов ежегодных транзитных сборов, заменив потоки газа из существующих трубопроводов. Более того, привязав холодные европейские зимы к обеспечению поставок энергоносителей, Путин будет использовать свой клапан «Северный поток — 2» для получения политических уступок от Европейского союза. Как доказывает связанная с этим деятельность российской разведки, завершение строительства «Северного потока — 2» является главной стратегической целью Путина в Европе. Германия, возможно, и хочет получить газопровод, но большинство европейских государств, включая Прибалтику, Польшу и Францию, глубоко обеспокоены. После завершения строительства трубопровода на 90% политика умиротворения Байдена, несомненно, будет провозглашена в Москве.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 Paul Langrock

О, а Германия дает еще один пример слабости Байдена по отношению к Путину. Хотя Берлин сейчас является ненадежным союзником США по критическим вопросам, включая НАТО, Россию и Китай, Байден на этой неделе увеличил военное присутствие США на территории Германии. Его действия косвенно вознаграждают более абсурдную политику канцлера Ангелы Меркель, такую как ее терпимость к объектам химического оружия российского ГРУ на немецкой земле. Если послание направлено на сдерживание Путина, то почему бы не послать войска в Прибалтику? Зачем награждать тех, кто позволяет Путину угрожать Европе? Будучи ярым сторонником НАТО, я опасаюсь, что такая терпимость Германии подорвет доверие альянса к американцам.

Да, Байден более точно, чем Трамп, говорит о природе Путина. Надо сказать, что Трамп был действительно бредовым на этот счет. И да, Байден справедливо заявляет о приверженности Америки НАТО. Но если, как сейчас, эти обещания расходятся с политическими действиями, у Путина мало оснований воспринимать их всерьез.