Салехард, , 16:23 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 апреля сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 18 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 16 апреля 38 303 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 37 025 человек, 412 пациентов с COVID-19 скончались.