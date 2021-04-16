Москва, , 16:21 — REGNUM В случае отключения Visa и MasterCard у граждан России будет возможность обойти ограничения и пользоваться этими двумя платежными системами. Такое мнение 16 апреля высказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

В качестве одного из таких способов, представитель банковской отрасли назвал оформление карты Visa и MasterCard не в России, а в другой стране.

«Граждане России, которые часто ездят за рубеж, они имеют альтернативные карты, которые не здесь эмитированы. Вы можете поехать в любую из наших постсоветских республик, там банки откроют счёт и выдадут карту. Это будет уже не российская карта, а карта этой страны и она не будет подпадать под санкции», — заявил Тосунян.

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