Кемерово, , 16:18 — REGNUM Заместитель прокурора Кемеровской области Михаил Филичев проверил условия содержания осуждённых в Лечебной исправительной колонии № 33 регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, специализированной на лечении туберкулеза. Об этом сообщает кузбасская прокуратура.

«В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в части пожарной безопасности, материально-бытового, медико-санитарного обеспечения, режимных требований, воспитательной работы с осуждёнными, привлечения их к труду», — уточняет ведомства.

По результатам проверки начальнику ГУФСИН России по Кузбассу внесено представление. Кроме того, возбуждено четыре производства об административных правонарушениях.