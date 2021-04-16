Красноярск, , 16:17 — REGNUM Экологическую катастрофу удалось предотвратить в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля в региональном министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

ЧП произошло 15 апреля. На железнодорожных путях в районе посёлка Козулька с рельсов сошли колесные пары четырёх цистерн с 240 куб. м дизельного топлива. Так как это произошло около многоквартирных домов, мог начаться пожар.

Власти края обратились за помощью к руководству АО «Красноярскнефтепродукт». На место происшествия направили два бензовоза и одну топливозаправочную машину. На участке провели работу для слива топлива из цистерн. Его перевозят на базу хранения. На площадке обеспечили освещение, укрепили полотно, разместили пенообразователи и так далее.

В настоящее время топливо откачали из трёх цистерн, идёт работа с четвёртой.

«Угрозы разлива топлива вблизи жилых домов посёлка Козулька нет», — заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье в связи с началом паводкового периода возникла угроза попадания токсичных вод в Байкал. В Байкальске введён режим чрезвычайной ситуации.

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