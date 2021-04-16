Москва, , 16:15 — REGNUM Решение Роспотребнадзора смягчить требования к работе детских лагерей в РФ даёт «зелёный свет» активной подготовке к летней оздоровительной кампании, заявили ИА REGNUM в Московской федерации профсоюзов.

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«До начала пандемии профсоюзы каждый год открывали десятки летних лагерей. В «докоронакризисном» 2019 — 32, в которых отдохнули более 35 тысяч детей и подростков. А через год несмотря на пандемию — 9, где оздоровились и набрались сил 3 274 ребенка. Профсоюзы были единственной организацией в Москве, которые смогли, несмотря на огромные организационные, технические, финансовые трудности, организовать безопасный летний детский отдых», — отметил председатель МФП Михаил Антонцев.

Напомним, что Роспотребнадзор посчитал, что отдых детей и их оздоровление летом 2021 года может проводиться и за пределами субъекта РФ, в котором они проживают. Обязательно должны учитываться эпидемиологическая ситуация в тех местах, куда они отправятся, и все предложения местных главных государственных санитарных врачей. Также увеличено допустимое количество детей в лагерях — с 50 до 75% от их проектной вместимости. Власти регионов будут наделены правом принимать решение о работе палаточных лагерей. Персоналу разрешено не проживать постоянно на территории лагерей, но при этом он должен будет проходить еженедельное обследование на COVID-19.

Добавим, что правительство Москвы, в свою очередь, тоже заявило о поддержке МФП и посчитало необходимым рассмотреть возможность открытия большего количества летних оздоровительных лагерей, входящих в сеть федерации. Сам порядок проведения предстоящей летней оздоровительной кампании будет рассмотрен на ближайшем заседании столичной Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.