, 17:40 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано 74 289 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 16 апреля Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

С учетом этих данных, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 31,5 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 887, а общее число перевалило за отметку в 565 289.

Среди штатов лидирует Мичиган, где за день выявлено более 7191 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте штат Нью-Йорк — 7029. На третьем — штат Флорида — 6762.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за предыдущие сутки в США было выявлено свыше 75 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.