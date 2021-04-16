Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту отравления в Петербурге семилетней девочки, которая в детском саду съела конфету, оказавшуюся, по некоторым данным, с наркотиком.

Как сообщили ИА REGNUM 16 апреля в пресс-службе прокуратуры города, ведомством начата проверка по факту госпитализации в медицинское учреждение воспитанницы одного из районных детских садов.

«Прокуратура установит обстоятельства произошедшего, проверит соблюдение прав ребенка на безопасные условия проживания в семье, а также исполнение требований законодательства со стороны сотрудников дошкольного учреждения», — рассказали в надзорном ведомстве.

Вместе с тем, следственными органами СК России по Санкт-Петербургу начата доследственная проверка. В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что девочка была госпитализирована из квартиры, расположенной в одном из домов во Фрунзенском районе города, с острым отравлением.

«Девочка до сих пор находится в больнице, но идет на поправку, её сняли с интубации», — уточнили ИА REGNUM в прокуратуре.

По информации из правоохранительных органов, девочка съела конфету, которую дали в детском саду на Софийской улице: угощал другой ребенок по случаю своего дня рождения. У пострадавшей врачи диагностировали острое пероральное отравление метадоном.