Москва, , 16:12 — REGNUM В Госдуме назвали жесткой и правильной позицию МВД, которое потребовало от стран СНГ забрать своих нелегалов до 15 июня.

«Довольно уже относиться к нелегальной миграции как к какому-то погодному явлению. Государство нужно для того, чтобы защищать национальные интересы! И данная инициатива Министерства внутренних дел — реальный шаг в данном направлении», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил о том, что страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России, иначе Москва примет жесткие меры.

По данным министерства, в России незаконно находятся 120 тыс. граждан Азербайджана, 61,3 тыс. граждан Армении, почти 50 тыс. граждан Казахстана, 115,5 тыс. граждан Киргизии, 56 тыс. граждан Молдавии, 248 тыс. граждан Таджикистана, 332,6 тыс. граждан Узбекистана и около 152 тыс. граждан Украины.

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