Москва, , 16:12 — REGNUM Женская сборная России опустилась с 23 на 25 место в рейтинге ФИФА, новая версия опубликована на сайте организации 16 апреля.

В апреле женская сборная РФ завоевала право выступить на ЧЕ-2022. На счету команды в рейтинге ФИФА — 1703,83 очка.

Топ-10 рейтинга:

1 (1). США — 2200,39,

2 (2). Германия — 2089,23,

3 (4). Нидерланды — 2038,61,

4 (3). Франция — 2029,93,

5 (5) Швеция — 2016,63,

6 (6). Англия — 1973,98,

7 (8). Бразилия — 1970,72,

8 (8). Канада — 1967,72,

9 (7). Австралия — 1950,59,

10. КНДР — 1940.