Варшава, , 16:11 — REGNUM Польские дипломаты в Белоруссии поддерживают связь и помогают семьям арестованных активистов местного Союза поляков. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Polskjie Radio 24.

«Консулы Республики Польша в Белоруссии поддерживают постоянный контакт с семьями задержанных членов Союза поляков Белоруссии. Они также оказывают им моральную и правовую поддержку. Кроме того, польские дипломаты лично отслеживают деятельность местных правоохранителей и следователей на постоянной основе по делам, касающихся представителей польской диаспоры», — сообщил Рау,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии задержали ряд активистов местного Союза поляков. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды. По версии белорусской стороны, причиной обвинений послужило то, что подозреваемые могут быть причастны к организации ряда мероприятий в Белоруссии, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к этническим чисткам белорусов

Спустя некоторые время были задержаны еще двое активистов организации — супруги Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник. Они подозреваются в разжигании межнациональной розни, которая, по мнению правоохранителей, могла быть выражена задержанными в рамках ряда интервью для польских СМИ.