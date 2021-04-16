Оксана Переможенко, 16 апреля 2021, 17:36 — REGNUM Мэр западноукраинского города Львова Андрей Садовый утром 16 апреля встретился с временной поверенной в делах США Кристиной Квин. Во время встречи он попросил дипломатического представителя США на Украине помочь организовать территориальную гражданскую оборону в городе ввиду опасений российского вторжения.
«Завершили длительную утреннюю встречу с Кристиной Квин, которая является временной поверенной в делах США… Мы поблагодарили американскую администрацию за поддержку, особенно сейчас в период военного обострения на российско-украинской границе… В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове… Госпожа Квин рассказала, что посольство планирует построить во Львове American House — центр культурного обмена… После этого надеемся на открытие генерального консульства, что было бы хорошим шагом…», — написал Садовый на своей странице в социальной сети Facebook.
Заявление Садового обсудили читатели телеграм-каналов «Klymenko Time», «Шептун». Также новость обсудили на странице депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook.
Часть читателей указали на то, что России незачем нападать на Львов. Также некоторые указали, что больше было бы пользы от просьбы построить в городе мусороперерабатывающий завод. Третьи указали на сепаратистские наклонности мэра Львова.
«Садовой лучше бы попросил помочь построить пару мусороперерабвтывающих заводов. За*рали своим мусором всю страну», — отметила Елена Х.
«Лучше попросил бы львовский мусор вывезти», — добавила Майя Р.
«Так надо было заодно и попросить организовать вывоз мусора… Не мэры, а импотенты политические», — написал Владимир Ю.
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«Самый близкий город к границе с Россией, под самой большой угрозой вторжения», — иронизирует Сергей.
«Уже даже во Львове обо*рались от страха…», — добавил Андрей Я.
«Вот куда Россия не собирается идти, так это во Львов», — пишет Ольга Г.
«Он че? Уже отделяется от неньки (мамы. — О. П.) Украины? Самостоятельный князек? Возмутительно!» — отметил Yurii D.
«Ну что Зеленский? Даёшь АТО 2 (антитеррористическую операцию по аналогии с развязанной Киевом войной в Донбассе. — О. П.) на Львов?»— спрашивает Ваша Наташа Донецкая.
«И это не государственная измена, не сепаратизм, не образования незаконных ВФ (вооруженных формирований. — О. П.)?» — задается вопросом Valeriy I.
«Мэр Львова идиот?», — спросил Александр Т.
«Как во Львове избили уличного музыканта за песню на русском языке, так Садовый своё хлебало не открывал… Лучше бы тарифы снизили и цены», — отметил Виталий Г.
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Напомним, 15 апреля мэр города Ивано-Франковска (областной центр на Западной Украине) Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев, которые будут противостоять «полномасштабному вторжению русских».
Отметим, украинская пропаганда утверждает, что армия Украины семь лет воюет с армией России. Периодически данные утверждения чередуются с другими — о том, что Россия лишь собирается напасть на Украину.