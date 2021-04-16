16 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Не успели на Украине обсудить распоряжение мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о создании отряда добровольцев, которые будут противостоять «полномасштабному вторжению русских», как мэр еще одного западноукраинского города (Львов) Андрей Садовый попросил дипломатического представителя США на Украине Кристину Квин помочь организовать территориальную гражданскую оборону в городе ввиду опасений российского вторжения.

Оксана Переможенко, , 17:36 — REGNUM Мэр западноукраинского города Львова Андрей Садовый утром 16 апреля встретился с временной поверенной в делах США Кристиной Квин. Во время встречи он попросил дипломатического представителя США на Украине помочь организовать территориальную гражданскую оборону в городе ввиду опасений российского вторжения.

Защита Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Завершили длительную утреннюю встречу с Кристиной Квин, которая является временной поверенной в делах США… Мы поблагодарили американскую администрацию за поддержку, особенно сейчас в период военного обострения на российско-украинской границе… В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове… Госпожа Квин рассказала, что посольство планирует построить во Львове American House — центр культурного обмена… После этого надеемся на открытие генерального консульства, что было бы хорошим шагом…», — написал Садовый на своей странице в социальной сети Facebook.

Заявление Садового обсудили читатели телеграм-каналов «Klymenko Time», «Шептун». Также новость обсудили на странице депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook.

Андрей Садовый Водник

Часть читателей указали на то, что России незачем нападать на Львов. Также некоторые указали, что больше было бы пользы от просьбы построить в городе мусороперерабатывающий завод. Третьи указали на сепаратистские наклонности мэра Львова.

«Садовой лучше бы попросил помочь построить пару мусороперерабвтывающих заводов. За*рали своим мусором всю страну», — отметила Елена Х.

«Лучше попросил бы львовский мусор вывезти», — добавила Майя Р.

«Так надо было заодно и попросить организовать вывоз мусора… Не мэры, а импотенты политические», — написал Владимир Ю.

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«Самый близкий город к границе с Россией, под самой большой угрозой вторжения», — иронизирует Сергей.

«Уже даже во Львове обо*рались от страха…», — добавил Андрей Я.

«Вот куда Россия не собирается идти, так это во Львов», — пишет Ольга Г.

«Он че? Уже отделяется от неньки (мамы. — О. П.) Украины? Самостоятельный князек? Возмутительно!» — отметил Yurii D.

«Ну что Зеленский? Даёшь АТО 2 (антитеррористическую операцию по аналогии с развязанной Киевом войной в Донбассе. — О. П.) на Львов?»— спрашивает Ваша Наташа Донецкая.

«И это не государственная измена, не сепаратизм, не образования незаконных ВФ (вооруженных формирований. — О. П.)?» — задается вопросом Valeriy I.

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Мэр Львова идиот?», — спросил Александр Т.

«Как во Львове избили уличного музыканта за песню на русском языке, так Садовый своё хлебало не открывал… Лучше бы тарифы снизили и цены», — отметил Виталий Г.

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Напомним, 15 апреля мэр города Ивано-Франковска (областной центр на Западной Украине) Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев, которые будут противостоять «полномасштабному вторжению русских».

Отметим, украинская пропаганда утверждает, что армия Украины семь лет воюет с армией России. Периодически данные утверждения чередуются с другими — о том, что Россия лишь собирается напасть на Украину.