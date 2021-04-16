Париж, , 16:10 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о введении с 17 апреля квот вакцинации от COVID-19 для учителей, полицейских и жандармов старше 55 лет. Об этом 15 апреля сообщает Le Point

«Запись будет доступна уже в эти выходные», — сказал премьер-министр во время поездки в центр вакцинации в Сан-Реми-лэ-Шеврёз. Данная возможность будет возможна для преподавателей школ, колледжей и лицеев; сопровождающих учащихся с ограниченными возможностями и специализированных сотрудников детских садов; специалистов по уходу за детьми в раннем возрасте; сотрудников национальной и муниципальной полиции; жандармов и надзирателей исправительных учреждений. Квоты будут действовать не менее 15 дней.

Данное предложение затрагивает чуть более 430 тысяч профессионалов. Они смогут получить инъекции вакцин AstraZeneca, Pfizer или Moderna.

Напоминаем, с 12 апреля вакцинация во Франции доступна для всех людей старше 55 лет.

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