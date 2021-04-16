Джакарта, , 16:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо объяснил причины, по которым правительство запретило жителям покидать города и навещать родственников в праздник Лебаран, который вступит в силу с 6−17 мая 2021 года, сообщает Antara.

Одна из причин заключается в том, что в стране наблюдается тенденция к росту числа заболевших от коронавируса.

«Я понимаю, что мы все определенно скучаем по нашим родственникам, особенно в Лебаране, но давайте вместе сделаем безопасность приоритетом и не будем возвращаться в наши родные города», — заявил глава государства.

Власти Индонезии приняли постановление о запрете использования наземного, морского, воздушного и железнодорожного транспорта с 6 по 17 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявлено 5363 случая заражения SARS-CoV-2.

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