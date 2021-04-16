Киев, , 16:07 — REGNUM Ярослав Амосов (Украина) — боец смешанных единоборств — проведёт поединок за титул чемпиона промоушена Bellator в полусреднем весе против Дугласа Лимы (Бразилия). Об этом 16 апреля сообщили в Prime Fight Management.

Поединок возглавит турнир Bellator 260 11 июня в Анкасвилле (США).

На счету Амосова — 25 побед в 25 боях на профессиональном уровне.

У Лимы — 32 победы и 8 поражений в 40 поединках.