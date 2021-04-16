Омск, , 16:06 — REGNUM По состоянию на 16 апреля в Омской области выявлено 44 848 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 67 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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Выздоровели 104 человека. За весь период пандемии коронавирус победили 37 900 омичей.

За прошедшие сутки в Омской области скончались три пациента с коронавирусом, за всё время — 1361.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Омской области выявили 69 носителей коронавируса, выздоровели 106 человек, умерли двое ковид-пациентов.

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