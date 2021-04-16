Москва, , 16:02 — REGNUM Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил 16 апреля, что «Локомотив» (Москва) наказан проведением матча ЧР на нейтральном поле из-за появления начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед встречей 25 тура первенства против «Спартака» (Москва).

«За необспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц, оштрафовать «Локомотив» на 300 тыс. руб. и обязать провести матч 29 тура на нейтральном поле в др. городе», — передает слова ГригорьянцаРИА Новости.

«Локомотив» должен провести на нейтральном поле матч 29 — тура РПЛ против «Динамо» (Москва) — 8 мая.