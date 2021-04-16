Таллин, , 16:01 — REGNUM Если кривая заболеваемости жителей Эстонии коронавирусом начала падать, то кривая смертности идет вверх. Об этом руководитель таллинского правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его мнению, так в стране достигается «экономия на человеческих жизнях». Русаков напомнил, что среди более чем 1000 умерших подавляющее большинство — это пенсионеры.

«Среднегодовая пенсия — 6 000 евро. Значит, на смертях Пенсионный департамент уже сэкономил минимум 5 млн евро в год. Это годовые расходы на президента Эстонии со всей её челядью, дворцом и прочими расходами», — сообщил правозащитник.

Он добавил, что в Эстонии живёт 300 тысяч пенсионеров. Средняя пенсия — 500 евро в месяц. По его словам, в то же время на «совершенно бесполезную эстонскую армию» в год тратится 600 млн евро, то есть примерно 100 000 средних пенсий. «Упразднив эту ненужную структуру, можно либо повысить пенсии на 30%, либо снизить пенсионный возраст до советского», — считает Русаков.