Мюнхен, Германия, , 16:01 — REGNUM Капитан сборной Польши по футболу, выступающий также за мюнхенский футбольный клуб «Бавария», Роберт Левандовский возобновил тренировки с остальными членами команды после месячного перерыва из-за травмы. Более того, футболист должен вернуться в состав команды на матчи чемпионата Германии уже в этом месяце. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил во время пресс-конференции главный тренер немецкого клуба Ханс-Дитер Флинк.

«Роберт вернулся к тренировкам, но ближайший матч чемпионата он пропустит. Речь идет об игре с клубом «Вольфсбург», которая состоится 17 апреля. Однако против «Байера» из Леверкузена (20 апреля) или Майнца (24 апреля) игрок должен выйти на поле», — сообщил Флинк.

Ранее сообщалось, что Левандовский вряд ли сможет вернуться на поле раньше мая. Он уже пропустил важные матчи своей команды с французским «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов. Напомним, игрок получил травму колена в матче сборных Польши и Андорры.