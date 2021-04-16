Липецк, , 16:01 — REGNUM Члены Липецкого областного совета депутатов отчитались о доходах за 2020 год, сообщает ИА REGNUM. Доходы самого «богатого» депутата в четыре тысячи раз превысили заработок самого «бедного» члена регионального парламента.

Во фракции «Единой России» самым богатым депутатом стала сестра-близнец мэра Липецка, Елена Латышева, заработавшая 322 млн 578 тыс. 461,25 рубля. Следом за ней идут Сергей Волков (172 млн 664 тыс. 279,00 руб.) и Владимир Архипенко (106 млн 635 тыс. 995,75 руб., супруга 101 млн 438 тыс. 289,59 руб.).

Доходы остальных единороссов сильно варьируются — примерно от одного до 89 миллионов рублей. Дмитрий Аксенов заработал 2 млн 879 тыс. 831,19 руб., Равиль Анутов — 9 млн 189 тыс. 441,29 руб., Дмитрий Батищев — 1 млн 534тыс. 893,24 руб., Николай Бобин — 14 млн 347 тыс. 328,25 руб., Борис Богатиков — 38 млн 721 тыс. 357,05 руб., Андрей Бугаков — 1 млн 927 тыс. 138,76 руб., Петр Быков — 8 млн 905 тыс. 477,54, Евгения Герасимова — 2 млн 391 тыс. 480,78 руб., Оксана Глотова — 2 млн 58 тыс. 344,35 руб., Марина Донских — 1 млн 385 тыс. 493,54 руб., Дмитрий Еремеев — 89 млн 003 тыс. 290,50 руб., Владимир Загитов — 3 млн 717 тыс. 262,89 руб., Сергей Карасиков — 9 млн 244тыс. 825,30 руб., Александр Конаныхин — 2 млн 258 тыс. 611,32 руб., Юрий Костин — 7 млн 825 тыс. 377,90 руб. Геннадий Крутских — 5 млн 108 тыс. 899,25 руб., Александр Лаврентьев — 33 млн 167 тыс. 083,21 руб., Ольга Митрохина — 9 млн 371 тыс. 453,38 руб., Василий Мурузов — 3млн 299 тыс. 094,10 руб., Александр Павлов — 24 млн 016 тыс. 862,80 руб., Дмитрий Павлов — 1 млн 119 тыс. 842,09 руб., Александр Плаксицкий — 17 млн 735 тыс. 083,76 руб., Анатолий Погодаев — 2 млн 290 тыс. 429,26 руб., Павел Путилин — 6 млн 191тыс. 522,78 руб., Александр Кремнев — 2 млн 725 тыс. 012,91 руб., Юрий Савин — 1 млн 807 тыс. 623,61 руб., Владимир Саворона — 6 млн 607 тыс. 026,68 руб., Василий Сазонов — 15 млн 502 тыс. 550,71 руб., Антон Сидоров — 57 млн 162 тыс. 519,64 руб., Виктор Сидорцов — 1 млн 300 тыс. 452,00 руб., Александр Соколов — 16 млн 110 тыс. 196,00 руб., Алексей Степанов — 1 млн 314 тыс. 076,86 руб., Андрей Трофименков — 1 млн 436 тыс. руб., Алексей Ульшин — 1 млн 506 тыс. 624,39 руб., Дмитрий Ульянич — 5 млн 925 тыс. 667,00 руб., Любовь Харламова — 2 млн 437 тыс. 005,11 руб., Оксана Хлякина — 5 млн 330 тыс. 381,02 руб., Роман Черешнев — 3 млн 716 тыс. 799,05 руб., Светлана Щербатых — 1 млн 586 тыс. 540,10 руб.

Три депутата-единоросса за год заработали меньше миллиона рублей: Евгений Франценюк — 336 тыс. 001,25 руб. Татьяна Тинькова — 724 тыс. 513,77 руб., Александр Бровкин — 972 тыс. 117,87 руб.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» Лариса Ксенофонтова и Владимир Чеботарев задекларировали доход в 1 млн 727 тыс. 337,88 руб. и 14 млн 350 тыс. 921,58 руб., соответственно.

Из депутатов КПРФ Сергей Токарев за год заработал 538 тыс. 774,76 руб., Анатолий Сиротин — 1 млн 160 тыс. 300,14 руб., Татьяна Копылова — 712 тыс. 719,92, Николай Разворотнев — 850 тыс. 949,59 руб.

Во фракции ЛДПР Павел Евграфов задекларировал доход в 354 тыс. 489,57 руб., Андрей Кочеров — 1 млн 667 тыс. 522,85 руб., Максим Халимончук — 38 млн 010 тыс. 056,93 руб. Олег Хомутинников за год заработал 74 тыс. 371,10 руб. Это самый низкий доход среди депутатов областного совета.