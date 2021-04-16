Москва,
16 апреля 2021, 16:01 — REGNUM На торгах в Европе 16 апреля нефть марки Brent стоит $66,85 за баррель. Котировки готовы протестировать уровень $67, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Нефтяная платформа
Галина Брусницына (с) ИА Красная Весна
«Нефть дорожает на фоне растущего оптимизма трейдеров в отношении быстрого восстановления мировой экономики и спроса на нефть.
На сегодня не запланировано важных данных по США. Рост котировок может сдерживаться лишь предстоящими выходными.
Если покупатели смогут закрепиться выше $67,50 за баррель Brent, то им откроется дорога к уровню $69 за баррель.
Ослабление доллара США на валютном рынке стимулирует покупателей двигаться выше и не останавливаться на достигнутом уровне», — считает эксперт.
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