Москва, , 16:01 — REGNUM На торгах в Европе 16 апреля нефть марки Brent стоит $66,85 за баррель. Котировки готовы протестировать уровень $67, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефтяная платформа Галина Брусницына (с) ИА Красная Весна

«Нефть дорожает на фоне растущего оптимизма трейдеров в отношении быстрого восстановления мировой экономики и спроса на нефть.

На сегодня не запланировано важных данных по США. Рост котировок может сдерживаться лишь предстоящими выходными.

Если покупатели смогут закрепиться выше $67,50 за баррель Brent, то им откроется дорога к уровню $69 за баррель.

Ослабление доллара США на валютном рынке стимулирует покупателей двигаться выше и не останавливаться на достигнутом уровне», — считает эксперт.

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