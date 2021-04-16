Москва, , 16:00 — REGNUM В сентябре 2021 года в Узбекистан направят 100 российских специалистов в рамках проект «Класс!». Об этом заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко, сообщили в пресс-службе ведомства.

15 апреля замглавы Минпросвещения встретился с заместителем министра народного образования Узбекистана Усманом Шарифходжаевым. Собеседники обсудили реализацию проекта «Класс!».

"За прошедшие пять месяцев сделан крупный рывок в повышении качества преподавания русского языка в Республике Узбекистан», — сказал Глушко на встрече с узбекистанским коллегой.

В настоящее время в Узбекистане работает 98 российских специалистов, в том числе 68 учителей русского языка и 30 методистов. В рамках проекта учителя используют новую образовательную программу по изучению русского языка как иностранного.

Глушко добавил, что филиалу Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена могут выделить дополнительное финансирование для подготовки будущих преподавателей русского языка.

Замминистра добавил, что до 2025 года будут подготовлены 100 местных специалистов, которые будут обучены методике преподавания русского языка как иностранного.

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