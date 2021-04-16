Холуй, , 15:59 — REGNUM Нескольких студентов отчислили из Холуйского филиала лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», прокуратура региона внесла протест руководству образовательного учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона 16 апреля.

18-летний студент филиала ранее обратился в прокуратуру с заявлением о незаконном отчислении из образовательной организации. Выяснилось, что из училища были отчислены ещё семеро студентов, всего восемь — четверо с первого курса и четверо с третьего курса.

Руководство училища решили отчислить уже зачисленных студентов, так как они были выпускниками коррекционной школы-интерната. Это означает, что они не имеют основного общего образования, в связи с чем не могли быть приняты на обучение в училище. Однако, уточнили в прокуратуре, законом установлен исчерпывающий перечень оснований для прекращения образовательных отношений, которые в данном случае отсутствовали.

Прокуратурой Южского района на приказ об отчислении принесен протест. Проведение проверки продолжается.