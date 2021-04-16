Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 16 апреля, рубль разогнался вверх на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США снижается до 75,65 руб., но все еще отлично держится в рамках 75,50−77,50 руб.

Евро снизился к 90,55 руб., и, если учесть, что валюта уже неоднократно уходила под нижнюю границу коридора 91−93 руб., вполне можно ее переместить к 90,50.

Что стало триггером для такого оптимизма в рубле, которого только-только придавило санкциями?

Вероятно, бравые рассуждения Минфина и ЦБ о том, что санкции никого из них не испугали, а также выводы рынка относительно ограниченного влияния этих санкционных мер.

На самом деле, какими бы точечными санкции ни были, ни грамма оптимизма для рубля в них нет, так как ограничения есть ограничения, и рано или поздно они спровоцируют уход капитала из долговых активов», — считает аналитик.

Читайте также: Рубль укрепился почти до отметки 75