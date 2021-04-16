Киев, , 15:55 — REGNUM Учения со стрельбами провели на территории Донбасса украинские пограничники. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба украинской пограничной службы.

Уточняется, что во время выдвижения в район учений экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности в условиях бездорожья.

«Расчеты станковых и противотанковых гранатометов отрабатывали упражнения боевой стрельбы, а их командиры тренировались в управлении огнем при отражении нападения противника», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, помимо стрельб, были проведены занятия по охране и обороне позиций, с обязательным устройством полевых укреплений, а также по практической медицине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщений о нарушениях режима прекращения огня в Донбассе стало меньше, но это не повод для успокоения и снижения внимания к ситуации.