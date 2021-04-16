Бишкек, , 15:53 — REGNUM Прожиточный минимум в январе — марте 2021 года в среднем по Киргизии составил 5 840 сомов (5 215 рублей), увеличившись по сравнению с первым кварталом 2020 года на 13% или на 673 сома (600 рублей). Об этом говорится в материалах нацстаткома.

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Наиболее активно этот показатель рос в Иссык-Кульской области — на 16,2%, во втором самом крупном городе страны, Оше — на 15,3% и в столице республики — на 13,5%.

Самый большой размер прожиточного минимума определен для Джалал-Абадской области — 6 141 сом (5 483 рубля), города Оша — 5 938 сомов (5 302 рубля) и города Бишкека — 5 894 сома (5 262 рубля).

Самый низкий прожиточный уровень установлен в Таласской области — 5 327 сомов (4 756 рублей) и в Иссык-Кульской области — 5 434 сома (4 851 рубль).

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