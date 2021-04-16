Сеул, , 16:13 — REGNUM В 2020 году иностранцы в Южной Корее свершили 39 140 преступлений. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данный Национального полицейского агентства страны.

Согласно опубликованным данным, в 2017 году иностранцы совершили 36 069 преступлений в Южной Корее, в 2018 году — 34 832 преступления, в 2019 году — 39 249 преступлений.

Известно, что число иностранцев, привлечённых к ответственности по делу об убийствах, упало за четыре года на 32% со 106 до 80, а по сексуальным преступлениям, грабежам и насилию снизилось на 4,2 — 17%.

Однако преступления, связанные с наркотиками, совершенные иностранцами, напротив, увеличились с 620 в 2017 году до 1428 в 2020 году.

По данным Таможенной службы, в 2020 году в Южной Корее было изъято 304 кг психотропных препаратов, включая метамфетамин и экстази, что на 17% больше, чем в 2019 году.