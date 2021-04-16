Москва, , 15:51 — REGNUM Использование различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в мире растёт, их требуется всё больше, так что переход к серийному производству логичен, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Беспилотник Петр Данилов © ИА Красная Весна

«Причём используются БПЛА не только в военной сфере, но и в гражданской, что создаёт дополнительный устойчивый спрос на них. Вероятно, именно эти аппараты уже прошли проверку использованием, хорошо себя зарекомендовали, и заказчики выбрали их для приобретения.

Такие сжатые сроки по строительству завода могут объясняться тем, что клиенты уже заказали БПЛА и рассчитывают получить их до конца года, возможно, уже запланировано их использование. Хотя выдержать такие сроки будет непросто, всё же это возможно, ведь завод будет строиться не в «чистом поле».

Дубна является одним из самых развитых городов Московской области, она обладает значительным научным и промышленным потенциалом.

Возможно, завод будут строить на участке, где уже есть необходимая инфраструктура, есть проект нового предприятия, решены другие вопросы.

Не исключено, что достигнута договорённость с властями города и Московской области о поддержке проекта, что также поможет в его реализации.

Чтобы ускорить реализацию проекта, какие-то вопросы его производственной деятельности могут решать параллельно со строительством, чтобы завод сразу начла производство БПЛА после окончания строительства.

В частности, речь идёт о снабжении его различными ресурсами и оборудованием, о наборе персонала. Как уже было сказано, потребности в различных БПЛА возрастают.

Так что не исключено, что и другие отечественные производители беспилотников в дальнейшем могут начать строительство мощностей для их серийного производства в стране.

Это позволит создать развитой рынок, возникнет конкуренция, что отразится на разнообразии моделей БПЛА и их качестве.

По мере насыщения внутреннего рынка, отечественные беспилотные летательные аппараты могут выйти на мировой рынок, станут заметной статьёй высокотехнологичного экспорта из РФ», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Кронштадт» начала строительство первого в России специализированного завода для серийного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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