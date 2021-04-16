Москва, , 15:50 — REGNUM Международных резервов Центрального банка РФ хватит для обеспечения достаточной валютной ликвидности в банковском секторе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил экономист, член генсовета «Партии роста» Антон Любич.

«Не вижу в новых американских санкциях угрозы финансовой стабильности России. Под запрет попали операции и без того не популярные среди американских инвесторов на российском финансовом рынке. Международных резервов Центрального банка хватит для обеспечения достаточной, в том числе валютной, ликвидности в банковском секторе», — сказал Любич.

Как полагает Любич, ужесточение кредитно-финансовой политики ЦБ РФ будет происходить не из-за американских санкций, а под влиянием недостаточного товарного предложения собственного производства и ускоряющейся из-за этого инфляции внутри страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что на введение санкций против государственного долга РФ Банк России может отреагировать повышением ключевой ставки.

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