Будапешт, , 15:50 — REGNUM Вице-председатель правящей в Венгрии партии «Фидес» Каталина Новак раскритиковала экс-премьер-министра Польши, а ныне главу Европейской народной партии Дональда Туска за то, что он осудил действия властей Венгрии и Польши в борьбе с пандемией коронавируса.

«Дональд Туск ничего не сделал для того, чтобы остановить пандемию. А теперь политизирует смерть и страдания людей, хотя сам возглавляет европейскую партию, которая теоретически считает себя христианско-демократической», — заявила венгерский политик в интервью журналистам местной газеты Magyar Nemzet.

За день до этого Дональд Туск написал на своей странице в соцсети критические замечания в адрес Будапешта и Варшавы в их стратегии по борьбе с пандемией коронавируса.

«Венгрия и Польша бьют трагические рекорды по количеству новых коронавирусных инфекций и смертей от COVID-19. «Нелиберальные демократии» в действии. Они обещали меньше свободы, но больше безопасности. Они сдержали свое обещание, но только в первой половине», — отметил Туск.

Напомним, ранее Дональд Туск заявлял, что в Польше существуют политические заключенные, а правительство Матуеша Моравецкого является враждебным для единой Европы.