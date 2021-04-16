Бишкек, 16 апреля, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Начальник генерального штаба вооруженных сил Киргизии Эрлис Тердикбаев принял участие в заседании комитета по вопросам развития военного сотрудничества членов Организации договора о коллективной безопасности, которое состоялось в центре «Патриот Экспо» Министерства обороны России. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики сегодня, 15 апреля.

odkb-csto.org Флаги стран участниц ОДКБ

Участники встречи ознакомились с приоритетными направлениями деятельности ОДКБ в военной сфере и обсудили вызовы и угрозы безопасности в зоне ответственности Организации.

Также они рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки к мероприятиям по совместной подготовке органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

Особое внимание начальники штабов вооруженных сил России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении уделили деятельности Центра кризисного реагирования и созданию совместного подразделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ.