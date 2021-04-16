Москва, , 15:50 — REGNUM Даже если платежные системы Visa и MasterCard прекратят свою работу в России, у граждан РФ будет много способов обойти это ограничение. Об этом 16 апреля заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Существует 101 лазейка, как человек может получить Visa и MasterCard, если они запрещены в России», — подчеркнул парламентарий.

Перечислять их депутат отказался по этическим соображениям. При этом отключение этих платежных систем в России не сильно скажется на жителях страны.

«Что касается карт Visa и MasterCard, они бизнес никак не затрагивают. По картам платежи никто не делает. Только разве что мелкий бизнес. А так все делается банковскими переводами. Карты затронут тех, кто выезжает за рубеж. Не получится купить авиабилеты, забронировать номера в гостиницах, взять автомобиль. Но нужно помнить, что за границу выезжает только 2% населения России», — сказал Калашников.

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