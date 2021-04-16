Челябинск, , 15:46 — REGNUM На озере Тургояк в Челябинской области автомобиль с рыбаками провалился под лед. Об этом сообщает региональное минэкологии.

Как пишет Накануне.Ru, это произошло вечером 15 апреля. Люди успели окинуть машину. А транспортное средство останется на дне, достать его не удастся.

В минэкологии отметили, что рыбаки нарушили сразу два запрета. Они выехали на лёд водного объекта и пренебрегли соблюдением режима памятника природы озера Тургояк. Теперь виновным грозит административная ответственность.