Москва, , 15:53 — REGNUM Ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть отменены в России в «очень ближайшее время», так как нарастают темы вакцинации населения. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 16 апреля на заседании коллегии Министерства здравоохранения РФ.

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«Это даёт нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», — сказала Голикова.

Вместе с тем санитарные ограничения продолжают работать, инфекция остаётся среди людей, добавила она и призвала очень осторожно снимать ограничительные меры. Так, в апреле и мае в России повышается заболеваемость сезонными инфекциями, к ним теперь присоединяется COVID-19.

По словам Голиковой, прививку от коронавируса в России уже сделали не 8 млн человек, а существенно больше.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация взрослого населения России от новой коронавирусной инфекции началась 18 января. Второй компонент вакцины уже получил российский президент Владимир Путин.

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