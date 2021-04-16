Токио, 16 апреля 2021, 15:45 — REGNUM В сети появилось тизерное изображение рулевого колеса электрического кроссовера Beyond Zero. Тизер размещён на сайте Motor1.

Тизер руля электрокара Beyond Zero
Тизер руля электрокара Beyond Zero
Motor1

Руль имеет футуристический дизайн выполненный в стиле рулевого колеса концепт-кара Lexus LF-Z Electrified. Внешне руль похож больше на штурвал с кнопками, которые расположены ближе к его центру.

Ожидается, в серийной версии руль будет иметь более традиционный дизайн. А сам серийный автомобиль получит название BZ4X.

Выпускать модель будут на платформа e-TNGA для электрокаров. Сейчас она разрабатывается совместно с компанией Subaru. На ней можно расположить аккумуляторы от 50 до 100 кВт-ч, а также одно‑ и двухмоторные силовые установки.

Официальная премьера электрокара состоится 19 апреля на автомобильной выставке в Шанхае.

Ранее компания Toyota представила в России товарную версию рестайлингового седана Camry. Его производство осуществляется на предприятии «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге. В качестве базового мотора у модели 150-сильный двухлитровый силовой агрегат M20A-FKS с комбинированным впрыском топлива.

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