Токио, 16 апреля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В сети появилось тизерное изображение рулевого колеса электрического кроссовера Beyond Zero. Тизер размещён на сайте Motor1.

Motor1 Тизер руля электрокара Beyond Zero

Руль имеет футуристический дизайн выполненный в стиле рулевого колеса концепт-кара Lexus LF-Z Electrified. Внешне руль похож больше на штурвал с кнопками, которые расположены ближе к его центру.

Ожидается, в серийной версии руль будет иметь более традиционный дизайн. А сам серийный автомобиль получит название BZ4X.

Выпускать модель будут на платформа e-TNGA для электрокаров. Сейчас она разрабатывается совместно с компанией Subaru. На ней можно расположить аккумуляторы от 50 до 100 кВт-ч, а также одно‑ и двухмоторные силовые установки.

Официальная премьера электрокара состоится 19 апреля на автомобильной выставке в Шанхае.

Ранее компания Toyota представила в России товарную версию рестайлингового седана Camry. Его производство осуществляется на предприятии «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге. В качестве базового мотора у модели 150-сильный двухлитровый силовой агрегат M20A-FKS с комбинированным впрыском топлива.

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