В костромских колониях от COVID-19 прививаются в 6 раз быстрее, чем на воле
Кострома, 16 апреля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В колониях Костромской области прививки от коронавируса получили 29% всех осуждённых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.
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Вакцинация осуждённых началась в феврале 2021 года. Прививки спецконтингенту ставят вакциной «Спутник V"(Гам-Ковид-Вак).
Процент привитых среди сотрудников учреждений тоже велик — 25,8%. Отметим, что в целом по России процент сотрудников и осуждённых, получивших вакцину, меньше — около 15%.
Для сравнения, по данным на 12 апреля полную вакцинацию от коронавируса прошли 30,7 тысяч (4,9%) жителей Костромской области. Получается, что в колониях и тюрьмах области вакцинация идёт в 5,9 раз активнее, чем на воле.