Кострома, 16 апреля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В колониях Костромской области прививки от коронавируса получили 29% всех осуждённых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Наталья Диева Прививка

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Вакцинация осуждённых началась в феврале 2021 года. Прививки спецконтингенту ставят вакциной «Спутник V"(Гам-Ковид-Вак).

«Всего в учреждениях УФСИН по Костромской области содержатся 3,1 тысячи человек. 29% из них сделали прививки вакциной «Спутник V». Вакцинация проводится добровольно, по заявкам заключенных. Сам процесс проходит в процедурном кабинете. Когда накапливается достаточное количество заявок, к нам приезжает мобильная бригада медиков из городской больницы Костромы», — рассказали в пресс-службе.

Процент привитых среди сотрудников учреждений тоже велик — 25,8%. Отметим, что в целом по России процент сотрудников и осуждённых, получивших вакцину, меньше — около 15%.

Для сравнения, по данным на 12 апреля полную вакцинацию от коронавируса прошли 30,7 тысяч (4,9%) жителей Костромской области. Получается, что в колониях и тюрьмах области вакцинация идёт в 5,9 раз активнее, чем на воле.