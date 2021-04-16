Бишкек, , 15:42 — REGNUM Первый вице-премьер-министр Киргизии Артем Новиков сегодня, 15 апреля, обсудил с постоянным представителем Программы развития ООН Луиз Чемберлен степень готовности республики к третьей волне пандемии коронавируса.

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По словам Луиз Чемберлен, в свете разворачивающейся новой волны COVID-19 ПРООН намеревается сконцентрировать внимание на трех важных вызовах: на вопросе вакцинации, на готовности минздрава и на социальной защите.

«По нашим наблюдениям скорость третьей волны коронавирусной инфекции в стране быстро набирает обороты. Уже сейчас нужно принимать необходимые меры по предотвращению рисков и распространению этой болезни», — подчеркнула она.

При этом представитель ПРООН сообщила, что организация готова оказать республике поддержку в разрешении вопросов социального и гендерного характера.

В свою очередь заместитель главы правительства отметил, что задача киргизских властей сейчас заключается в предоставлении населению выбора вакцин от коронавируса, чтобы люди могли привиться той, которую они посчитают подходящей для себя.

«Ведутся консультации о поставке российской вакцины «Спутник V». Продолжается вакцинация китайской вакциной «Sinopharm». Относительно готовности нашей системы здравоохранения к третьей волне COVID-19, то правительство сделало определенные выводы после 2020 года, когда отечественная система здравоохранения оказалась не готова к резкому распространению эпидемии в стране», — резюмировал Новиков.