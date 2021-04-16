Москва, , 15:40 — REGNUM Охват антиретровирусной терапией пациентов с ВИЧ-инфекцией составляет в России 72%. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил 16 апреля на заседании коллегии министерства.

«Охват антиретровирусной терапией составил 72%», — сказал Мурашко.

Он отметил, что по поручению президента создали казённое предприятие, оно активно работает с производителями лекарственных препаратов. В этом году, предположил министр, охват пациентов может быть увеличен.

По словам Мурашко, в минувшем году в России на 21% снизилась заболеваемость туберкулезом, на 10% — смертность от этой болезни. Таков результат в сравнении с 2019 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурашко заявил о том, что распространение коронавируса в РФ не пошло по драматическому сценарию.

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