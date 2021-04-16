Москва, , 15:43 — REGNUM Разговоры об отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT являются политической спекуляцией. Об этом 16 апреля сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению парламентария, в руководстве SWIFT не пойдут на такой шаг, как отключение России, поскольку это приведет к слишком масштабным последствиям для мировой экономики.

«Все разговоры об отключении SWIFT — это чисто политические разговоры, не имеющие под собой основания, поскольку это бы означало не просто Третью мировую войну, а такой миропорядок, который себе трудно даже представить», — заявил Калашников.

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