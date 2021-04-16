Лондон, , 15:40 — REGNUM На территории Великобритании выявили новый штамм-мутант коронавируса, который может быть более заразен по сравнению с «бразильской» и «южноафриканской» разновидностями и оказаться менее восприимчивым к вакцинам от COVID-19. Об этом 16 апреля сообщает Управление по охране общественного здоровья страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

"Управление по охране общественного здоровья дало статус «варианта под рассмотрением» новому штамму коронавируса. Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций», — приводит сообщение управления РИА Новости.

Также указывается, что на данный момент в Британии было выявлено 77 носителей нового штамма коронавируса и в связи с этим предполагается принять все необходимые меры по охране общественного здоровья, включая усиленное выявление контактов заразившихся.

В то же время, как указал профессор медицины в университете Восточной Англии Пол Хантер, в новой разновидности SARS-CoV-2 наличествует сразу две белковых мутации, что, по его мнению, может обернуться серьезным последствиями.

«Он может оказаться даже менее контролируемым вакцинами, чем бразильский и южноафриканский варианты», — заявил журналистам эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что в стране обнаружен штамм коронавируса B1525.