Москва, , 15:38 — REGNUM Рынок долго находился в ожидании новых жестких санкций США, в том числе, на госдолг, и даже обсуждалась возможность отключения России от глобальных платежных систем заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Информация о санкциях на российский госдолг 15 апреля сначала испугала рынки — прежде всего, рисками срыва забрезжившей надежды на снижение напряженности в политических отношениях России и США после телефонного разговора между Байденом и Путиным, и возможностью усиления продаж ОФЗ со стороны нерезидентов из-за опасений более жестких санкций на вторичный рынок госдолга.

Однако по факту введенные санкции США на участие американских финансовых институтов в первичном размещении российского госдолга оказались наименее жесткими из возможных, так что рынок воспринял их позитивно, а Минфин обещал скорректировать параметры размещений нового госдолга с тем, чтобы снизить давление на рынок.

В текущем варианте санкции не нанесут заметного ущерба экономике, курсу рубля и рынку госдолга, однако администрация Байдена показала, что уже сделала шаг в область потенциально чувствительных для России мер.

Байден дал понять, что дорога к переговорам и снижению напряженности остается открытой (как и дорога к ужесточению санкций в случае дальнейшей эскалации).

Таким образом, далее многое будет зависеть от решений российского руководства (будет ли согласие на встречу) и в целом от того, удастся ли снизить уровень напряженности», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что новые американские санкции являются «рациональным ходом», так как затронули только новый госдолг.

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